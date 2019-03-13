СБУ провела обыски у члена Союза писателей России за статьи о томосе

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели в среду обыск у живущего в Черкассах члена Союза писателей России Олега Слепынина, обвинив его в распространении негативных материалов о новой украинской религиозной структуре - так называемой Православной церкви Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготавливал на заказ российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание поместной церкви Украины и получение решения о предоставлении томоса. Эти материалы он распространял на российских интернет-ресурсах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время обыска по месту жительства писателя были изъяты и направлены на экспертизу "компьютерная техника с провокационными материалами, флеш-накопители и ноутбук".

По информации СБУ, в рамках открытого против Слепынина "уголовного дела по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (о разжигании религиозной вражды - прим. ТАСС) продолжаются следственные действия", "сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения фигуранту дела в совершении преступления".

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические структуры - так называемый Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

В настоящее время ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.