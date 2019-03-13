WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post .

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

Федеральный окружной суд в Вашингтоне в среду приговорил Манафорта к 3,5 года заключения. Cуд города Александрия (штат Вирджиния) 8 марта приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Трампа к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов.

Перед вынесением приговора в суде в Вашингтоне Манафорт принес извинения и раскаялся за совершенные им проступки, чего не сделал ранее во время вынесения приговора в Вирджинии.

В 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого РФ влияния на выборы, предъявил Манафорту обвинения, при этом они не были связаны с его участием в избирательной кампании, а имели отношение к периоду его работы в интересах правительства Украины, Партии регионов и президента Виктора Януковича. В 2018 году члены жюри присяжных в суде Александрии признали Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Все они носили экономический характер. Из них пять были связаны с налоговыми махинациями, два - с нарушением банковского законодательства и один - с сокрытием счетов в иностранных банках.