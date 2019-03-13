Канцлер Австрии предложил упростить процесс принятия решений в ЕС

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Европейский союз испытывает сложности в поиске консенсуса, именно поэтому этот процесс следует упростить как минимум в сфере внешней политики. Об этом написал канцлер Австрии Себастьян Курц в авторской статье для немецкой газеты Die Welt. Статья опубликована в среду на сайте издания.

"Европейский союз должен говорить в унисон и стремиться к тому, что Жан-Клод Юнкер назвал "пригодностью к мировой политике". По моему опыту, приобретенному за последние полгода во время председательства в Совете Европейского союза, мы испытываем большие проблемы при поиске решений. Зачастую едва ли у 28 членов ЕС получается достичь единства ввиду различных интересов. Поэтому мы должны облегчить поиск решений, прежде всего в области внешней политики. Если у нас это получится, то тогда появится смысл в месте для ЕС в Совете Безопасности ООН", - сказал Курц.

В настоящее время решения в ЕС принимаются по принципу единогласия. В последнее время вопрос о переходе к принципу голосования большинством поднимали многие политики в Европе, в частности, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава немецкого парламента Вольфганг Шойбле, глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.