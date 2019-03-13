В Сербии пообещали ясную реакцию на военную интервенцию на север Косова и Метохии

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Любая военная интервенция на север автономного сербского края Косово и Метохия вызовет ясную реакцию Сербии. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

"Любая военная интервенция на север Косова, нарушающая брюссельские соглашения, вызовет ясную реакцию Сербии. Сербия будет реагировать, призываю всех не провоцировать нас. С другой стороны, мы не присоединяемся к политике односторонних действий Приштины о создании армии, введении пошлин, принятии платформы, которая в действительности не платформа для диалога, а платформа против диалога, и, в сущности, ультиматум Сербии", - отметил министр.

"Косовары говорят, что по итогам диалога они "признают" Сербию. Эти люди отдают себе отчет в существующем положении вещей? Когда я сижу в СБ ООН, то передо мной стоит табличка "Сербия", а перед ними - табличка с именем и фамилией", - напомнил Дачич.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства. Кроме того, 14 декабря парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности.

7 марта парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта. Принятый документ оговаривает отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией, предусматривает безусловное признание Белградом Приштины, а также предполагает создание уголовного трибунала в отношении сербов за преступления против албанцев.