Манафорту предъявили обвинения в махинациях с жилищной ипотекой

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Власти района Манхэттен предъявили бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения в махинациях на рынке ипотеки жилья с целью незаконного обогащения. Соответствующее сообщения размещено в среду на сайте окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

По его словам, Манафорту инкриминируется "осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов". Обвинительное заключение, насчитывающее пять пунктов, зарегистрировано в электронной базе Верховного суда штата Нью-Йорк 7 марта 2019 года.

"Закон в Нью-Йорке один для всех", - отметил окружной прокурор. По его данным, расследование в отношении Манафорта начато в марте 2017 года.

Суд в Вашингтоне ранее приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа к 3,5 года заключения. Суд города Александрия (штат Вирджиния) ранее приговорил Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 года. Осужденный перед вынесением приговора просил судью о снисхождении, но не принес извинения за свое поведение.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.