На поддержание памятника воинам-освободителям Риги запросили €135 тыс.

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Монумент Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков находится в плохом техническом состоянии, для его поддержания необходимо €135 тыс. Об этом в среду заявил руководитель Рижского агентства памятников Гунтис Гайлитис.

"Техническое состояние памятника очень плохое и было необходимо исследование его технического состояния. Агентство его провело и подало в Рижскую думу заявку о выделении средств. Если мы хотим сохранить этот памятник, в него нужно вложить какие-то средства. Это €135 тыс.", - сказал он в эфире Латвийского радио.

"Техническое состояние плохое и если мы не хотим все огородить красной лентой, а хотим, чтобы это было публично доступным местом на территории парка, то тогда нужно что-то делать", - добавил он.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям Риги собираются сотни тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.

В конце прошлой недели очередная общественная инициатива по демонтажу этого монумента собрала более 10 тыс. подписей жителей страны и должна быть теперь рассмотрена в Сейме (парламенте). Хотя в 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, ввиду того, что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, автор новой инициативы предлагает снести памятник, игнорируя это соглашение.