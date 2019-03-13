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Политический кризис в Венесуэле
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Источник: уполномоченный кабмина ФРГ встретился в Берлине с представителем Гуайдо

На встрече обсуждались возможные выборы в стране

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Уполномоченный правительства Германии по Южной Америке и странам Карибского бассейна провел в Берлине встречу с представителем лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо Отто Гебауэром. Об этом сообщил в среду источник в МИД ФРГ.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, тяжелая гуманитарная обстановка и возможные шаги в направлении свободных и честных выборов", - отметил источник, не приведя существенных подробностей.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств, в том числе Германия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

В новость внесена правка в 21:09 мск - Отто Гебауэр - представитель оппозиции Венесуэлы. 

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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