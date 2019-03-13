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Премьер Латвии призвал министров не участвовать в акциях в Риге в день легионеров СС

Для тех, кто хочет почтить память "латвийских солдат" 16 марта, Кришьянис Кариньш предложил сделать это не у памятника Свободы, а на Братском кладбище в Лестене

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал членов правительства не принимать участия в мероприятиях по случаю дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта в центре Риги. Для этих целей в стране есть другая дата - День Лачплесиса (11 ноября, День павших воинов), считает политик.

"11 ноября - это день, когда мы почитаем память латвийских солдат. Я призываю тех министров и членов кабинета министров, которые хотят почтить их память 16 марта, делать это не возле памятника Свободы, а на Братском кладбище в Лестене", - передал в среду слова главы правительства его пресс-секретарь Сандрис Сабаевс.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия. В этом году организация "Даугавские ястребы в Латвии" проведет в центре столицы традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников-радикалов к памятнику Свободы. На площади у монумента должно состояться собрание членов организации "Общество в поддержку национальных воинов", в расположенном рядом парке Латвийский антинацистский комитет проведет пикет в память жертв "Ваффен СС".

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.

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