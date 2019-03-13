В новом правительстве Судана сменился глава МВД и министры экономического блока

КАИР, 13 марта /ТАСС/. Новый состав правительства Судана был объявлен в среду на фоне непрекращающихся протестов и острого экономического кризиса в стране. Озвучил одобренный президентом Омаром аль-Баширом список назначенный им же в конце февраля премьер-министром бывший губернатор провинции Эль-Гезира Мухаммед Тахер Ииля, пресс-конференцию которого транслировали арабские телеканалы.

Премьер сохранил в нем ряд ключевых постов за членами прежнего правительства, в том числе министрами иностранных дел, юстиции и обороны. Причем, последний, генерал- полковник Авад бен Ауф, был ранее президентским указом назначен еще и первым вице-президентом. Между тем, сменился глава МВД - ведомства, которое неоднократно обвиняли в применении чрезмерной силы к протестующим. Им стал Бушара Гумаа Арур, занимавший в прошлом кабмине пост министра связи, технологий и информации.

Более существенные перестановки коснулись экономического блока и сферы услуг. Так, министрами финансов и экономического планирования, а также нефти и газа, назначены политические ветераны - Магди Хасан Ясин и Исхак Адам Джамаа. Кроме того, они затронули министерства образования, промышленности и торговли, сельского и лесного хозяйства, социального обеспечения и социального развития, здравоохранения.

Как заявил во время пресс-конференции Ииля, власть "знает, какие экономические проблемы необходимо решать незамедлительно". По его словам, это, в первую очередь, касается "нефти и хлеба", а также "инфляции и курса валют".

Всего в состав "антикризисного" кабмина вошли 21 федеральный и 18 государственных министров. Присягу главе государства они должны принести в четверг.

Перестановки и протесты

Массовые волнения не стихают в Судане с декабря. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы правящей партии и требовали отставки президента и кабинета министров. За это время в результате столкновений манифестантов с полицией погибли, по официальным данным, 30 человек, в том числе двое полицейских.

23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Позднее, 11 марта, решение о введении ЧП было одобрено парламентом, однако депутаты сократили срок его действия до полугода.

Кроме того, проводятся перестановки в рядах региональных подразделений правящей партии "Национальный конгресс". Объявлено о смещении ее руководителей на местах, и, по этой причине запланированный на апрель всеобщий съезд откладывается на неопределенное время. Сам президент, как заявил ранее директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех, сложил с себя полномочия руководителя партии, но сохранил за собой пост президента вплоть до следующих выборов в стране, которые по плану должны пройти в 2020 году.

Между тем, профсоюзы сразу отвергли решения главы государства, как и призыв аль-Башира к диалогу с оппозицией, назвав все эти меры ограниченными и неполными. Они настаивают на том, что "режим должен быть смещен, а его репрессивными институты - демонтированы", требуя передачи власти переходному гражданскому правительству. Противники власти заявляют и о решимости продолжать акции неповиновения вплоть до реализации своих задач.