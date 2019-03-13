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Brexit
Обновлено 

Британский парламент проголосовал против реализации Brexit без сделки

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© AP Photo/Tim Ireland

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. По итогам состоявшегося в среду голосования в Палате общин 321 законодателей выступили за данную инициативу, 278 - против.

Таким образом, британские парламентарии 14 марта, как ожидается, смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из ЕC с 29 марта на более поздний срок.

Кроме того, депутаты проголосовали в среду за поправку к правительственному законопроекту, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Предложение, внесенное депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман, поддержали 312 народных избранников, против выступили 308 депутатов.

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ВеликобританияBrexit
Молния
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