AP: США в августе намерены провести испытания ракеты, ранее запрещенной ДРСМД

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Пентагон планирует в августе провести испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press .

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Оно отмечает, что эта информация предоставлена сотрудниками министерства обороны США. Вооружения данного типа находились под запретом более 30 лет по условиям ДРСМД.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором.

В связи с решениями американской администрации российский лидер Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.