Reuters: "черные ящики" разбившегося в Эфиопии лайнера направят для анализа во Францию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Черные ящики потерпевшего крушение в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX 8 будут направлены во Францию для расшифровки и анализа их показателей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Федерального авиационного управления США.

Ранее в среду германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики с разбившегося авиалайнера компании Ethiopian Airlines, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

Кроме того, власти США предполагают, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для их большей безопасности займет несколько месяцев, сообщил исполняющий обязанности главы Федерального авиационного управления США Дэниела Элуэлла.

Он также заявил, что не знает, сколько времени продлится объявленный ведомством в среду запрет на полеты самолетов Boeing 737 Max над территорией США, введенный после авиакатастрофы в Эфиопии.