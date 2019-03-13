Пентагон уточнил, что основной помощью ВМС Украины станут еще два списанных катера

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американская помощь Военно-морским силам Украины в свете инцидента в Керченском проливе будет заключаться в поставке главным образом еще двух списанных патрульных катеров. Об этом свидетельствуют пояснения, которые дал в среду Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти. Он одновременно возглавляет Европейское командование (ЮКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

Выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США, он, как и несколько дней назад, подтвердил, что Пентагон планирует поставлять в будущем Киеву снайперское оружие, боеприпасы и морские системы.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении в ЮКОМ с их Военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличения в <...> финансировании, которое мы запросили у Конгресса для [передачи Киеву] морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять их ВМС. Речь идет и о других средствах", - заявил Скапаротти.

Осенью 2018 года США уже продали Украине по программе утилизации излишков своей военной техники примерно за $9 млн два таких списанных катера. Церемония передачи катеров Украине 27 сентября на базе Береговой охраны США в Балтиморе, однако в порт Одессы они должны прибыть только в июле 2019 года. При этом США передали катера без вооружения.

По словам начальника управления кораблестроения Военно-морских сил Украины Василия Радчука, переданные корабли могут начать эксплуатировать с осени 2019 года. Позднее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что после оснащения оружием их переправят в Азовское море для патрулирования украинской части акватории.

Всего в США в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века было построено 49 катеров класса Island. В настоящее время Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. В 2015 году три катера Island были переданы Пакистану, еще два в 2017 году получила Грузия. Патрульные катера Island имеют водоизмещение 168 тонн и способны развивать скорость до 29,5 узла.