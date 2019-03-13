Госсекретарь США заявил, что обеспокоен деятельностью Ирана на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в среду в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, выразив обеспокоенность деятельностью Ирана на Ближнем Востоке и обсудив денуклеаризацию Корейского полуострова, ситуацию в Венесуэле и кризис в Йемене. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили в числе других вопросов денуклеаризацию Корейского полуострова, текущие события в Венесуэле и гуманитарный кризис в Йемене. Госсекретарь выразил обеспокоенность тем, что губительная и разрушительная деятельность Ирана на Ближнем Востоке подрывает усилия ООН по разрешению конфликтов", - отмечается в документе.

Генеральный секретарь ООН отправился во вторник вечером в поездку в Вашингтон, чтобы провести встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа и законодателями в Конгрессе США.