Telegraph: в британском правительстве обсудили перенос даты Brexit на срок до двух лет

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph .

По ее данным, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на "более длительный" срок, предупредила британский премьер.

Газета отмечает, что Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над Консервативной партией, лидером которой она является. Дело в том, что сразу 18 членов правительства нарушили партийную дисциплину, отказавшись голосовать против предложения раз и навсегда заблокировать возможность реализации сценария выхода из ЕС без сделки.

Мэй в среду предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit до 20 марта. Британские законодатели ранее уже дважды отвергали проект сделки с ЕС - в январе этого года и во время голосования во вторник, причем оба раза с большой разницей - в 230 и 149 голосов, соответственно. Однако Мэй призвала парламент еще раз рассмотреть сделку и принять ее, заявив, что только в этом случае дата выхода из ЕС, сейчас назначенная на 29 марта, может быть отложена.

Ранее, выступая в Палате общин, Мэй предупредила, что если законодатели вновь откажутся дать зеленый свет проекту соглашения с ЕС, то Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из состава ЕС затянется на неопределенное время.