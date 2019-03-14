Президент Эквадора заявил о выходе страны из Союза южноамериканских наций

ТАСС, 14 марта. Президент Эквадора Ленин Морено в среду заявил, что его страна намерена выйти из Союза южноамериканских наций (УНАСУР) в ближайшее время.

"Я хочу сообщить о нашем окончательном уходе из УНАСУР", - сказал глава Эквадора во время выступления на национальном телевидении.

По словам Морено, причиной выхода из организации стало то, что за последний год "половина государств-членов не участвует в деятельности союза и не вносит свой вклад". "Пост генерального секретаря остается вакантным уже более двух лет", - добавил он.

Эквадор стал седьмой страной, заявившей о желании выйти из организации. В апреле прошлого года приостановили свое членство Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили. В августе Колумбия заявила о выходе из УНАСУР.

Союз южноамериканских наций - региональная политическая и экономическая организация государств Южной Америки, созданная в 2008 году. В странах блока проживают почти 400 млн человек, совокупный ВВП его государств составляет около 6% от общемирового. Члены УНАСУР - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Статус наблюдателя имеют Мексика и Панама.