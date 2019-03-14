Сюжет, достойный Кафки. Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

Действие каждого участника этой драмы по отдельности кажется логичным, но в целом картина представляется запутанной и абсурдной

Британские депутаты высказались против того, чтобы страна покинула Европейский союз без сделки с Брюсселем. Во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин (нижней палате британского парламента) законодатели поддержали соответствующее предложение, внесенное правительством. За него проголосовал 321 народный избранник, против - 278. Однако этот результат ни в коей мере не отражает накал страстей в Палате общин. Парадоксальность ситуации заключается в том, что этим голосованием депутаты нанесли новое поражение премьер-министру Терезе Мэй, поставив страну на грань полномасштабного конституционного кризиса. Дело в том, что перед запуском процедуры премьер приказала своей партии отвергнуть внесенное ею же предложение, но не смогла добиться этого.

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Уже в четверг члены Палаты общин вновь соберутся в Вестминстерском дворце на берегу Темзы, чтобы решить, продлевать ли им переговоры с Брюсселем, крайний срок для которых - 29 марта. С одной стороны, особой интриги тут нет: депутаты должны высказаться за отсрочку переговоров, которые за 16 дней до официального "развода" с ЕС остаются все в том же тупике. С другой стороны, непредсказуемость предстоящему голосованию добавляет выдвинутый в среду Терезой Мэй ультиматум. Она поставила депутатам условие - Brexit может быть отложен, но отсрочка будет чисто технической и станет возможной лишь в том случае, если Палата общин примет проект ее соглашения с ЕС. Тот самый, которые британские законодатели уже два раза решительно отвергли. Действие каждого участника этой драмы по отдельности кажется логичным, но в целом картина представляется настолько хаотичной, запутанной и абсурдной, что уже не совсем понятно, а чем именно занимаются британские политики? Ставят ли они во главу угла обсуждение наилучших для страны условий Brexit или просто раскручивают спираль противостояния законодательной и исполнительной властей и занимаются внутрипартийными разборками в сугубо личных интересах? Дьявол в деталях Весь казус состоявшегося в среду голосования заключался в том, что Мэй вовсе не предлагала исключить вариант "жесткого" Brexit навсегда. В тексте внесенного ее правительством предложения значилось лишь, что речь идет о 29 марта. А далее уточнялось, что "выход из Евросоюза без сделки остается вариантом по умолчанию в законах Великобритании и ЕС, если только Палата общин и ЕС не ратифицируют соглашение". Однако незадолго до голосования парламенту была предложена поправка депутата от Консервативной партии Кэролайн Спелман. Она выглядела примерно так же, как и правительственный проект. С одним лишь уточнением - поправка исключала выход без сделки не только 29 марта, но без исключений вовсе, то есть сколько бы ни длились переговоры. Это предложение было одобрено, причем с перевесом всего в четыре голоса. Принятие поправки Спелман спутало Терезе Мэй все карты. Премьер спешно отменила право свободного голоса и обязала тори отвергнуть правительственное предложение. Но было уже слишком поздно. В этом сюрреалистичном голосовании оппозиционные лейбористы поддержали премьер-министра, в то время как правящие консерваторы нанесли ей поражение. Строжайшая партийная дисциплина разлетелась вдребезги, и 13 членов правительства воздержались при голосовании. Утром - деньги, вечером - стулья В какой-то момент можно было ожидать, что с политической точки зрения для британского премьер-министра теперь уже точно все кончено. И действительно - как можно продолжать продвигать сделку, когда палки в колеса тебе вставляют члены собственного правительства?