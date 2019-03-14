Трамп заявил, что экс-спикер Палаты представителей мешал расследованиям республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что бывший спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан препятствовал однопартийцам в проведении расследований в отношении политических оппонентов. Такое мнение американский лидер высказал в интервью интернет-порталу Breitbart, опубликованном в среду.

Трамп констатировал, что и он, и другие республиканцы считали необходимым провести расследования в отношении ряда лиц из числа тех, кто придерживается левых политических взглядов. По его мнению, Райан, будучи спикером нижней палаты Конгресса, затруднял попытки направить указанным людям повестки, предписывающие предоставить информацию. "Пол Райан не позволял правым никаких повесток", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что некоторые республиканцы "хотели действовать более жестко, но им не позволяло [партийное] руководство".

Президент США отметил, что "левые играют жестче". "Это забавно, - продолжил он. - Я на самом деле думал, что люди, придерживающиеся правых взглядов, более жесткие, но они не играют жестче".

Трамп также выразил уверенность в том, что крупные технологические компании США по большей части выступают в поддержку Демократической партии. "Вообще, невероятно, что я выиграл выборы, поскольку, как вы понимаете, все было подстроено против меня", - сказал он. "Дело было не в россиянах, сговор с Россией - это бред. Но был сговор между демократами и этими технологическими компания", - подчеркнул американский лидер.

Президент США полагает, что администрация Twitter целенаправленно принимает меры против тех, кто придерживается консервативных взглядов. Twitter поступает с людьми ужасно, он заглушает их", - сказал Трамп.

Он отметил, что в США растет число людей, выступающих за разделение крупных технологических компаний на более мелкие, чтобы они не имели столь значительного влияния в интернете. "Многие говорят об их разделении. Они бесчестны", - сказал президент США.