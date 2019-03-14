Вице-премьер Киргизии отправился в зону конфликта на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков выехал в четверг на юг республики в зону конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

"Разаков на месте будет координировать действия местных органов власти и правоохранительных органов, которые работают над урегулированием ситуации", - заявили в кабмине.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась днем 13 марта после того, как начались столкновения между жителями киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом для этого послужило строительство в этом районе объездной автодороги Аксай-Тамдык. Во время противостояния, в котором приняли участие около 200 человек с обеих сторон, граждане Киргизии и Таджикистана забрасывали друг друга камнями. Один житель Киргизии при этом получил ранение и был госпитализирован в ближайшую больницу, на киргизской стороне был сожжен частный дом.

Для сдерживания толпы киргизские и таджикские пограничники вынуждены были делать предупредительные выстрелы в воздух. В связи с обострением ситуации дислоцированные в приграничной с Таджикистаном Баткенской области Киргизии подразделения Государственной пограничной службы республики были переведены на усиленный режим службы.

По последним данным, обстановка на данном участке границы двух государств остается напряженной. Жители Киргизии продолжают блокировать соединяющую две страны автодорогу со своей стороны, а граждане Таджикистана со своей.

"Переговоры с таджикской стороной об урегулировании конфликта продолжаются, обе стороны принимают все необходимые меры для нормализации ситуации", - заверили в правительстве Киргизии.