США могут признать мексиканские наркокартели террористическими группировками

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Администрация США рассматривает вопрос признания мексиканских наркокартелей иностранными террористическими группировками. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью интернет-порталу Breitbart.

Американский лидер ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность принять такую меру в отношении каких-либо из картелей или входящих в их состав отдельных групп преступников. "Мы очень серьезно думаем о том, чтобы сделать это. На самом деле, мы думаем об этом уже очень давно", - сказал он.

"Это психологический момент, но также и экономический", - добавил американский лидер. Он подчеркнул, что считает мексиканские наркокартели "террористическими организациями".

"Мексика, к сожалению, потеряла контроль над картелями", - добавил Трамп. По его словам, в Мексике в прошлом году 42 тыс. человек были убиты. "Эту страну считают одной из самых небезопасных в мире", - сказал американский лидер.