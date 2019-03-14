ВМС США намерены ускорить создание крупных необитаемых надводных аппаратов

ВАШИНГТОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-морские силы (ВМС) США собираются ускорить процесс разработки крупных необитаемых надводных аппаратов (ННА). Об этом сообщил в среду журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, комментируя новый бюджетный запрос Пентагона. Белый дом передал в понедельник на рассмотрение Конгресса США проект федерального бюджета на 2020 финансовый год.

Как заявили журналистам представители министерства обороны США, в следующем финансовом году оно рассчитывает израсходовать $400 млн на строительство двух крупных ННА. Речь идет об аппаратах размерами с корвет. Планируется, что они будут достигать 200-300 футов (61-91 м) в длину и иметь водоизмещение около 2 тыс. т, уточнил заместитель помощника министра ВМС США контр-адмирал Рэнди Крайтс, курирующий финансовые вопросы. Американские ВМС намерены закупать по два таких ННА ежегодно в течение следующих пяти лет. На эти цели предлагается выделить в общей сложности порядка $2,7 млрд.

По мнению Ричардсона, создание 10 кораблей, полностью управляемых автоматикой и дистанционно человеком, "кажется естественным следующим шагом" на пути ко все более масштабному применению в ВМС США необитаемых надводных и подводных аппаратов и различной робототехники. "Я хочу, если угодно, вывести эти замыслы на этап боевого применения [из фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок] как можно скорее", - подчеркнул адмирал. С его точки зрения, основным преимуществом реализации этих планов является в первую очередь "сокращение стоимости [такой] платформы", поскольку нет необходимости "поддерживать и защищать экипаж". Это значительно меняет "уравнение, учитывающее риск", позволяет "потенциально построить больше" таких кораблей, уничтожение которых потенциальным противником не будет сопряжено с потерей человеческих жизней, отметил Ричардсон.

Он подтвердил, что ВМС приняли решение об ускорении разработки таких аппаратов, учитывая результаты испытаний ННА Sea Hunter ("Морской охотник"). Sea Hunter представляет собой 40-метровый тримаран, который первоначально был предназначен для борьбы с подводными лодками. Впоследствии занимавшиеся этим проектом представители ВМС указывали, что Sea Hunter также сможет противостоять надводным кораблям и вести радиоэлектронную борьбу. Эксплуатационные испытания Sea Hunter проводились в 2016-2017 годах, в частности, у побережья Сан-Диего (штат Калифорния) в Тихом океане, а осенью минувшего года продолжились на Гавайях.

Согласно имеющимся данным, Sea Hunter будет способен автономно выполнять поставленные задачи в течение похода длительностью до трех месяцев. 135-тонный корабль с двумя дизельными двигателями оснащен, в частности, радарами и камерами. Специализированные американские СМИ указывали на то, что новая разработка является ответом на развитие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Новые ННА, о которых говорил Ричардсон, намечается оснащать не только различными сенсорами, чтобы использовать их в разведывательных целях, но и вертикальными пусковыми установками, в которых будут размещаться управляемые ракеты.