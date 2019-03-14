В ЛНР считают, что президентская кампания "давит на голову" представителям Киева в Минске

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Президентская кампания на Украине "давит на голову" представителям страны на переговорах участников контактной группы и ее рабочих подгрупп, поэтому ждать от Киева даже малейших конструктивных шагов сейчас не приходится. Об этом в четверг по итогам переговоров в Минске ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Предвыборная кампания, развернувшаяся на Украине, очень сильно "давит на голову" украинским переговорщикам, которые непосредственно связаны с режимом [действующего украинского президента Петра] Порошенко, поэтому прогноз на следующее заседание контактной группы, запланированное на 27 марта, еще более негативный, чем по состоявшейся в среду встрече", - сказал он.

По словам Мирошника, "представителей Киева выполнение минских соглашений будет беспокоить меньше всего из-за внутриполитической ситуации на Украине, потому что за считанные дни до назначенных на 31 марта выборов им нужно будет решить: то ли предавать своего заигрывающего с радикалами босса, то ли бежать от преследований оппонентов".

"Токсичная" тема

Представитель ЛНР считает, что "основная цель Порошенко, от которого получают задачи украинские переговорщики в Минске, очевидна - направить все силы на сохранение власти, даже если это катастрофически отразится на урегулировании конфликта в Донбассе".

"Дело в том, что тема минских переговоров в контексте президентских выборов абсолютно "токсична" в украинской радикальной среде, а демонстрация пренебрежения к своим обязательствам перед республиками Донбасса сродни доблести радикала, которая сегодня очень ценна на Банковой (улица в Киеве, где находится здание Администрации президента Украины - прим. ТАСС)", - пояснил Мирошник.

По данным соцопросов, в настоящее время действующий президент Украины Порошенко в рейтинге основных кандидатов на президентское кресло делит второе место с Юлией Тимошенко. Опережает их Владимир Зеленский. Некоторые политические деятели и украинские эксперты уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

Пренебрежение к переговорам

В качестве примера откровенных и намеренных контрпродуктивных действий представителей Киева Мирошник привел действия украинской стороны на переговорах в среду.

"На контактной группе они демонстрировали откровенное пренебрежение и к дипломатическим стандартам ведения переговоров, и к добросовестному отношению к выполнению своих обязательств. Они сделали все, чтобы заседание рабочих групп и контактной группы превратить в балаган, сползая даже до откровенных пререканий с представителями ОБСЕ", - рассказал представитель ЛНР.

В частности, по его словам, "представители Киева спустя четыре года переговоров решили вдруг заявить, что их не устраивает статус представителей республик Донбасса, потому что их нет в законодательном поле Украины и они являются представителями народных республик, а не "отдельных районов", которые упоминаются в минских соглашениях.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.