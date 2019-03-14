Могерини: конфликт в Сирии должен быть приоритетом в международной повестке

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Конфликт в Сирии должен оставаться приоритетом в международной повестке дня. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на министерскую часть международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Мы собираемся здесь, чтобы сохранить Сирию и сирийцев в топе международной повестки. Мы не хотим, чтобы конфликт был забыт, чтобы сирийцы были забыты, когда международное сообщество стало меньше говорить об этом", - сказала она.

Могерини отметила, что у конференции две главные задачи. "Во-первых, это поддержка политическому процессу под эгидой ООН. И второе - мобилизация значительной гуманитарной помощи", - добавила она.

Третья международная донорская конференция по Сирии открылась во вторник в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы до 14 марта собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние процесса урегулирования кризиса в этой стране.

Россию на конференции представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.