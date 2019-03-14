Госсовет КНР раскритиковал ситуацию с правами человека в США

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Китай выступил с критикой доклада Госдепартамента, назвав его некорректным и несостоятельным. Об этом говорится в опубликованных в четверг Госсоветом КНР докладах "О ситуации с правами человека в США в 2018 году" и "О нарушениях прав человека в США в 2018 году".

"В докладе приводится и оскверняется ситуация в области защиты прав человека в странах мира, в то же время серьезные проблемы в самих Соединенных Штатах игнорируются", - указывается в документах.

"Если посмотреть на ситуацию с правами человека в США в 2018 году, то легко обнаружить, что американское правительство - самопровозглашенной защитник прав человека, - утверждают авторы докладов. - Доклад США о соблюдении прав человека - некорректный и несостоятельный. О двойных стандартах США хорошо известно".

Расовая дискриминация

В докладах также говорится, что ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств и расовой дискриминацией в США продолжает усугубляться.

"Расовая дискриминация систематического характера на протяжении долгого времени существовала в США", - говорится в документах. "Права представляющих меньшинства избирателей были ущемлены. Афроамериканцы становились невинными жертвами применения огнестрельного оружия со стороны полиции из-за цвета кожи", - утверждают авторы докладов.

Кроме того, в документах указывается, что национальные меньшинства в США сталкиваются с судебной дискриминацией. "Число преступлений в сфере разжигания национальной розни и расовой дискриминации достигло исторического максимума. Большинство из них относятся к антисемитизму", - отмечается в докладах Госсовета КНР.

Авторы документа отмечают, что расовая дискриминация приводит к формированию разницы в доходах, а также в доступе к социальным услугам и здравоохранению.

Нарушения прав детей

Власти Соединенных Штатов пренебрегают защитой прав несовершеннолетних, говорится в документе Госсовета КНР.

"Правительство США пренебрегает защитой детских прав, дети страдают от нищеты", - указывается в документах. "Условия жизни несовершеннолетних в Соединенных Штатах вызывают беспокойство: в американских школах часто происходят перестрелки, проблема насилия в образовательных учреждениях стоит на первом месте", - утверждают авторы докладов.

В публикациях также отмечается, что "американские дети страдают от угроз и жестокого обращения". "По статистике, примерно каждый четвертый ребенок в США в какой-то момент жизни подвергался жестокому обращению", - говорится в докладах.

В среду Госдепартамент обнародовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2018 год, в котором представлена ситуация более чем в 190 странах мира. В отдельных главах документа администрация США подвергает критике Россию, а также Украину, Иран и Китай.