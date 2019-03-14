Алиев: попытки изменить формат переговоров по Карабаху направлены на их блокирование

БАКУ, 14 марта. /ТАСС/. Попытки изменить формат переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта направлены на их блокирование. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии VII Глобального бакинского форума на тему "Новая мировая внешняя политика".

"В последнее время правительство Армении пытается изменить формат переговоров [по урегулированию карабахского конфликта]. Это попытки, направленные на блокирование переговорного процесса", - сказал Алиев.

"Формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта существует давно и не может быть изменен", - добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости привлечения к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, которые ведутся между Баку и Ереваном при посредничестве Минской группы ОБСЕ, представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Оккупация азербайджанских территорий является грубым нарушением международного права, а также резолюций международных организаций, в частности Совбеза ООН, связанных с урегулированием конфликта. Сложившийся статус-кво неприемлем и должен быть изменен", - отметил Алиев. Он подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. "Другого пути нет", - добавил азербайджанский лидер.

Нагорнокарабахский конфликт

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в состав которой, наряду с сопредседателями - Россией, США и Францией, также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

Глобальный бакинский форум

В VII Глобальном бакинском форуме участвуют более 500 делегатов из 55 стран, в том числе президенты Афганистана, Албании, Черногории, Молдавии, премьер-министр Болгарии, а также бывшие главы государств и правительств, известные государственные и общественные деятели, политики, эксперты. Его организатором является Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой известных общественных и политических деятелей мира.

Форум проводится с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьер-министров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, носивших не только региональный характер, было принято решение назвать его глобальным.