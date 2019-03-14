Глава МОТ высоко оценил партнерство с Россией и ее роль в деятельности организации

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Роль России в деятельности Международной организации труда (МОТ) очень важна, среди приоритетных направлений взаимодействия - обеспечение занятости молодежи, достойных условий труда и развитие социального страхования. Об этом заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер в эксклюзивном интервью в среду в Женеве первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Российская Федерация - сейчас я говорю о правительстве, работодателях и трудящихся - играет очень важную роль в МОТ. Это нормально: Россия играет важную роль во всех международных организациях. Но есть и дополнительное обстоятельство в том, что касается России - это культура труда, его ценность и место в обществе, россияне придают труду большое значение. Я очень высоко это ценю", - сказал Райдер.

"Наше партнерство с Российской Федерацией является очень прочным", - продолжил глава МОТ и добавил, что много раз бывал в России за время работы в должности генерального директора с 2012 года, посещал, в частности, Москву, Санкт- Петербург и Астрахань. Среди приоритетов сотрудничества МОТ и РФ он назвал обеспечение занятости молодежи и достойных условий труда, а также социальное страхование, отметив большое внимание со стороны России к этим вопросам.

По словам гендиректора МОТ, он также "рад тому, что Россия придает большое значение такому фундаментальному направлению в деятельности МОТ как трудовые конвенции, которые представляют собой международные договоры, устанавливающие стандарты для труда в мире". В связи с этим Райдер высоко оценил ратификацию Россией в 2018 году 102-й конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения.

Общее число конвенций, ратифицированных Россией, достигло 77, напомнил собеседник, заметив с улыбкой, что "это хороший счет" и Россия "находится в первой лиге" государств - членов организации. "Это показывает, что ценности и задачи МОТ разделяются Российской Федерацией. Если бы не было такой конвергенции целей и идей, то этой ратификации не было бы. Мы этим гордимся", - констатировал Райдер.

МОТ, отмечающая в этом году столетний юбилей, является специализированным учреждением системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Организация объединяет в своих рядах правительства, работодателей и трудящихся 187 стран.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС и в "Российской газете", а также показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".