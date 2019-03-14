Кандидат в президенты Украины Ляшко призвал не верить социологам в преддверии выборов

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко призвал не верить социологам. Такое заявление он сделал в четверг в кулуарах Рады.

"Я хочу обратиться к своим избирателям. Не верьте социологии, слушайте свое сердце и услышьте меня. Сегодня социология продолжает дурить народ. Я хочу сказать, что мы идем на выборы, чтобы победить", - заявил Ляшко.

По словам политика, "социология врет и подыгрывает власти". "Если кто-то ожидает, что я поступлю, как Андрей Садовой (кандидат в президенты Садовой снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко - прим. ТАСС), то не дождетесь. Я не сниму свою кандидатуру", - заверил Ляшко.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. По данным исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", за три недели до выборов в рейтинге кандидатов уверенно лидирует представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский (20,7%), действующий президент Петр Порошенко идет вторым с 13,2% голосов, на третьем месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 11%. За кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 6,5% опрошенных, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 5,8%, за Ляшко - 3,5%.