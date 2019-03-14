В парламенте Австрии призвали учредить механизм ЕС по верификации нарушений ДРСМД

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Комитет по внешней политике Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) выразил обеспокоенность угрозой гонки вооружений из-за приостановки США и РФ участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и принял резолюцию с призывом к австрийскому правительству создать механизм ЕС по проверке нарушений условий договора обеими сверхдержавами с целью его сохранения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального совета.

"В совместной резолюции они [фракции комитета по внешней политике] призывают правительство принять срочные инициативы по сохранению соглашения и возвращению США и России за стол переговоров. Австрия на уровне Европейского союза должна выступить за то, чтобы взаимные обвинения двух сверхдержав, указывающих на несоблюдение друг другом договора, могли быть прозрачно и совместно верифицированы с помощью механизмов по урегулированию споров, чтобы в конечном итоге добиться поддающегося проверке выполнения договорных обязательств", - говорится в межфракционном заявлении комитета по внешней политике Национального совета.

В парламенте Австрии также предупредили, что уже в начале августа истекает шестимесячный срок, предусматривающий полный выход сторон из ДРСМД, и, если участники этого договора не примут срочных мер по его сохранению, тогда он уйдет в историю.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором.

В связи с решениями американской администрации президент Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.