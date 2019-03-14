Гуайдо рассматривает "все варианты", чтобы добиться ухода властей Венесуэлы

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не исключает никаких вариантов действий в Венесуэле, которые бы способствовали уходу властей южноамериканской республики. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в четверг интервью газете El Pais .

"Мы перепробовали все в Венесуэле, - заверил Гуайдо. - Всегда в рамках отказа от насилия, и мы продолжим настаивать". "Я считаю, что должен ответственно говорить обо всех вариантах для достижения прекращения узурпации", - утверждал он.

Отвечая на вопрос о вероятном иностранном вмешательстве в Венесуэлу, лидер оппозиции отметил: "Это, очевидно, спорный вариант". "Кроме того, здесь нет возможности вмешательства, потому что существует исполняющее обязанности правительство (Гуайдо как самопровозглашенного президента - прим. ТАСС), которое способно попросить о сотрудничестве", - утверждал Гуайдо.

"Я верю в венесуэльцев, а военные - это венесуэльцы, - отметил лидер оппозиции. - В вооруженных силах существует много страха, много преследований".

23 января лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.