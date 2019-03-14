Туск попросит 27 стран ЕС быть готовыми к длительному переносу даты Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны быть готовы к переносу намеченной на 29 марта даты выхода Великобритании из состава сообщества на более поздний срок. Об этом заявил в четверг в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"В ходе моих консультаций в преддверии саммита ЕС [21-22 марта] я обращусь к лидерам 27 стран с призывом быть открытыми для длительного продления [срока Brexit], если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по Brexit и построить консенсус вокруг нее", - сказал он.

Изначально саммит 21-22 марта должен был стать последним в составе 28 стран Евросоюза - с участием Великобритании, - так как ожидалось, что спустя неделю, 29 марта, Лондон покинет Евросоюз. Однако теперь, как ожидается, главной темой повестки дня предстоящей встречи станет вопрос переноса даты Brexit.

Ранее в четверг газета The Daily Telegraph сообщила, что члены британского правительства обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет. По ее данным, Brexit будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутую с Брюсселем сделку о сотрудничестве. Если соглашение об условиях Brexit будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на "более длительный" срок, предупредила британский премьер.

Мэй в среду предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit до 20 марта. Британские законодатели ранее уже дважды отвергали проект сделки с ЕС - в январе этого года и во время голосования во вторник, причем оба раза с большой разницей - в 230 и 149 голосов, соответственно. Однако Мэй призвала парламент еще раз рассмотреть сделку и принять ее, заявив, что только в этом случае дата выхода из ЕС, сейчас назначенная на 29 марта, может быть отложена.