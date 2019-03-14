Поддержка избирателями кандидата в президенты Бойко почти сравнялась с рейтингом Порошенко

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Уровень поддержки действующего президента Петра Порошенко за две с небольшим недели до выборов вновь стал снижаться, в то время как популярность других кандидатов растет. Так, позиция кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко в предвыборных рейтингах почти сравнялась с позицией Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София" с 4 по 11 марта.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

По данным социологов, если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то за выдвиженца партии "Слуга народа" Владимира Зеленского проголосовали бы 23,1% избирателей, за главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 14,0%, Петра Порошенко готовы поддержать 12,4%, а Юрия Бойко - 12,0%.

Все остальные кандидаты, включая лидера партии "Гражданская позиция" Антатолия Гриценко, которого поддерживают 7,4% отпрошенных, набирают менее 10% голосов.

Опрос был проведен во всех областях Украины (на подконтрольной территории). Всего было опрошено 2014 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод опроса - индивидуальное интервью ("с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На высший пост в государстве претендуют 39 кандидатов в президенты.