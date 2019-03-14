МВД Испании не комментирует возможную причастность ЦРУ к налету на посольство КНДР

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании отказалось в четверг комментировать возможную причастность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к налету на посольство КНДР в столице королевства. Такую версию ранее озвучила газета El Pais.

"В МВД мы никогда не делаем комментариев о полицейских расследованиях, которые находятся в процессе", - отметили корреспонденту ТАСС в ведомстве. В министерстве уточнили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о возможных связях налетчиков с американскими спецслужбами.

В свою очередь в полиции также воздержались от комментариев инцидента. "В настоящий момент ведется расследование", - подчеркнули корреспонденту ТАСС в пресс-службе правоохранительных органов.

В среду газета El Pais сообщила, что стражи порядка Испании, расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, не исключают, что ЦРУ может быть связано с налетом. По версии издания, по меньшей мере двое из десяти причастных к атаке были опознаны и могут быть связаны с американскими спецслужбами.

Похожую гипотезу нападения на посольство КНДР в Мадриде уже озвучила газета "Конфиденсиаль" со ссылкой на источники, которые ведут расследование. Как сообщало ранее издание, группа неизвестных лиц совершила налет на представительство КНДР и украла компьютерные устройства. Преступники удерживали персонал посольства и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.