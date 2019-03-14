Президент Латвии заявил, что его страна чтит павших воинов в День Лачплесиса

РИГА, 14 марта. /ТАСС/. Память павших солдат в Латвии официально чтится в День Лачплесиса 11 ноября, а не 16 марта, которое местные радикалы неофициально отмечают как день памяти латышского легиона "Ваффен СС". Об этом в четверг в интервью Латвийскому телевидению заявил президент республики Раймондс Вейонис.

"На мой взгляд, день памяти павших воинов у нас 11 ноября, и мы его всегда в стране отмечаем как День Лачплесиса, когда мы чтим память наших солдат, павших в разные периоды времени. На мой взгляд, это памятный день, когда мы чтим память своих павших героев", - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что, как и в предыдущие годы, органы безопасности Латвии смогут обеспечить общественный порядок 16 марта. "Предыдущий опыт всегда был таков, что наши службы, которые наблюдают за этими процессами, всегда справлялись с ситуациями, которые возникали, и если возникали какие-либо провокации, то они были предотвращены. Я уверен, что и на этот раз ответственные службы будут работать профессионально и никаких проблем не возникнет", - отметил он.

Вейонис также подчеркнул, что 16 марта в Латвии очень двойственная дата. "Эту дату используют различные иностранные СМИ, чтобы еще больше разжечь и создать другое понимание истории Латвии и значение отдельных дат в истории. Конечно, эта ситуация будет использована вновь, и мы должны быть готовы к таким вещам. Поэтому мы также должны работать и с информационным пространством", - считает президент.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия. В 2019 году организация "Даугавские ястребы в Латвии" проведет в центре столицы традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников-радикалов к памятнику Свободы. На площади у монумента должно состояться собрание членов организации "Общество в поддержку национальных воинов", в расположенном рядом парке Латвийский антинацистский комитет проведет пикет в память жертв "Ваффен СС".

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.