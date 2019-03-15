В Москве — Первомай, в Токио — начало новой эры. Что нужно знать о японском летоисчислении

Власть единственной сохранившейся в мире императорской династии была сильно ограничена во время послевоенной американской оккупации. Но по сей день император является символом единства нации, а с окончанием его правления в Японии начинается новая эпоха.
Прощай, Хэйсэй
Как сообщила 14 марта телерадиокомпания NHK, подготовка государственных и частных информационных систем страны к использованию названия эры правления нового императора подходит к концу. Название будет объявлено заранее, чтобы налоговые, социальные, полицейские службы и частные компании, особенно те, что работают в сфере связи и транспорта, успели подготовиться.
Для японцев параллельно с 2019 годом также идет 31-й год эпохи Хэйсэй (平成). Началась эта эпоха 7 января 1989 года, когда после смерти своего отца на императорский престол вступил Акихито. Завершится она 1 мая 2019-го, когда 125-й император Акихито отречется в пользу своего сына Нарухито.
В переводе с японского Хэйсэй означает "установление мира". Считается, что новая эпоха станет 253-й по счету (на правление одного императора иногда проходилось сразу несколько эпох). При этом в Японии принято обращаться к почившим императорам исключительно по девизу правления. Это означает, что когда нынешний император Акихито уйдет из жизни, его будут именовать как императора Хэйсэй. А отца Акихито — Хирохито — называют императором Сёва по девизу правления, который переводится на русский язык как "просвещенный мир".
Особое значение
Название эры, которая придет на смену Хэйсэй, будут держать в секрете до 1 апреля. Предполагается, что название уже выбрали на заседании специальной комиссии, состоящей из представителей японского истеблишмента, филологов, юристов и историков. Выбор названия — чрезвычайно ответственный процесс. Особенно если учитывать, что в ходе реформ императора Мэйдзи 1860-х годов было установлено правило "один монарх — один девиз правления". Изменить его во время правления Нарухито будет нельзя.
Ярким примером несоответствия названия эры и событий, ее наполнявших, стала эпоха Сёва (昭和). "Просвещенный мир" пришелся на 1926–1989 годы — период, на который пришлись как милитаризация Японии, ее участие во Второй мировой войне и атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки ВВС США, так и послевоенное восстановление страны и японское экономическое чудо.
Пришедшаяся на годы правления императора Ёсихито эпоха Тайсё (大正) была существенно короче и длилась всего 14 лет (с 1912 по 1926 год). На "великую справедливость" пришлась Первая мировая война, в ходе которой Токио поддержал Антанту и закрепил свое влияние в Юго-Восточной Азии и создание Лиги Наций — прообраза ООН.
Наконец, Тайсё предшествовала эпоха Мэйдзи (明治 — "просвещенное правление"), длившаяся с 1868 по 1912 год. За это время император Муцухито многократно укрепил свою роль и влияние, превратив Японию в ведущую державу благодаря реформам и вестернизации.
Александр Мосесов