{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Австрии сообщила, что обсуждала с Путиным во время визита в РФ Ближний Восток

Как отметила Карин Кнайсль, дискуссия была "очень вдохновляющей"

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что во вторник во время визита в Москву обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы провели очень вдохновляющую дискуссию по вопросам международной повестки дня в целом, в частности по Ближнему Востоку. Это регион, который я знаю лучше всего", - сказала она в четверг журналистам.

В среду Австрийское агентство печати со ссылкой на Кнайсль сообщило, что главу МИД Австрии была принята 12 марта Путиным. Закрытая встреча длилась полтора часа. Как указала австрийский министр, это был "обзор мировой политической обстановки". В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По его словам, на встрече стороны обсудили, в частности, региональные конфликты, общую ситуацию в мире, отношения России и Европы.

Кнайсль находилась в Москве с официальным визитом 11-12 марта. Во вторник с главой МИД Австрии провел переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Медведчук предупредил, что Украина может не пережить третьего "майдана"
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не исключил вероятность такого хода событий, потому что есть основания считать, что выборы президента могут быть сфальсифицированы
Читать полностью