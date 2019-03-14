Глава МИД Австрии сообщила, что обсуждала с Путиным во время визита в РФ Ближний Восток

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что во вторник во время визита в Москву обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы провели очень вдохновляющую дискуссию по вопросам международной повестки дня в целом, в частности по Ближнему Востоку. Это регион, который я знаю лучше всего", - сказала она в четверг журналистам.

В среду Австрийское агентство печати со ссылкой на Кнайсль сообщило, что главу МИД Австрии была принята 12 марта Путиным. Закрытая встреча длилась полтора часа. Как указала австрийский министр, это был "обзор мировой политической обстановки". В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По его словам, на встрече стороны обсудили, в частности, региональные конфликты, общую ситуацию в мире, отношения России и Европы.

Кнайсль находилась в Москве с официальным визитом 11-12 марта. Во вторник с главой МИД Австрии провел переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.