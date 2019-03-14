Генсек НАТО принял приглашение демократов выступить в Конгрессе США

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США - демократа Нэнси Пелоси - выступить в Конгрессе в поддержку НАТО и трансатлантического единства. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

"Я с удовольствием принимаю это предложение. Для меня большая честь выступить в Конгрессе и передать сигнал о трансатлантическом единстве НАТО", - заявил он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что лидеры демократического меньшинства в Конгрессе США пригласили Столтенберга выступить с речью о пользе НАТО для США.

Президент США республиканец Дональд Трамп многократно критиковал НАТО - в частности, распределение между странами взносов в организацию. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО

Столтенберг также сообщил, что Украина и Грузия не приглашены на встречу глав МИД НАТО в Вашингтон 3 апреля.

"Это будет очень короткая встреча с участие 29 союзников НАТО в честь 70-летия альянса", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста о приглашении в Вашингтон представителей Украины и Грузии.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс помогает Украине и Грузии различными инструментами и намерен продолжать поддержку этим странам.

Ранее альянс сообщил, что Совет министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне. "Министры иностранных дел примут участие в мероприятиях и проведут встречи в Вашингтоне 3 и 4 апреля 2019 года под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отметили в пресс-службе альянса, подчеркнув, что мероприятия проведет госсекретарь США Майкл Помпео.