НАТО призвала Россию вернуться в ДРСМД и ДОВСЕ

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. НАТО призывает Россию вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который разорвали США, и положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), адаптированную версию которого страны альянса не ратифицировали. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

"НАТО призывает Россию вернуться к выполнению ДРСМД без промедления и в проверяемом ключе, - говорится в документе. - Длительное неисполнение Россией ДОВСЕ также подрывает роль этого документа в вопросах контроля за обычными вооружениями в Европе", - говорится в заявлении.

США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года, обвинив Россию в его нарушении.

Что касается ДОВСЕ, подписанного в 1990 году и адаптированном в 1997 году, страны альянса не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться документа 1990 года, в котором содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. Новые восточноевропейские страны альянса, которые ранее были членами Варшавского блока, вовсе не присоединились к этому договору. В результате Россия в одностороннем порядке объявила о моратории на исполнение условий соглашения в 2007 году.