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Генсек НАТО заявил, что у альянса нет позиции по "Северному потоку - 2"

Это вызвано разницей во мнениях союзников, отметил Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. НАТО не имеет общей позиции по проекту "Северный поток - 2", так как мнения союзников альянса по строительству газопровода разнятся. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной презентации годового отчета работы альянса за 2018 год.

"НАТО не имеет позиции по "Северному потоку - 2". Как я уже сказал, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу", - сказал он.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

 

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