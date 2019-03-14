В ЛНР заявили о переходе украинского военнослужащего на сторону республики

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Силовые ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обеспечили переход украинского военнослужащего на территорию республики. Об этом в четверг сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Силовыми ведомствами республики совместно с Народной милицией проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Магденко Сергея Александровича", - цитирует его слова агентство Луганскинформцентр.

По словам Марочко, украинский военный сообщил, что командиры ВСУ используют своих подчиненных в качестве низкооплачиваемой рабочей силы и что военнослужащих не обеспечивают продуктами. "Военнослужащие вынуждены сами добывать себе пищу, нередки и случаи мародерства и воровства у местного населения", - отметил Марочко. Перебежчик также рассказал, что обучением солдат занимаются иностранные инструкторы, так как своих специалистов в украинской армии нет.

Представитель Народной милиции, кроме того, уточнил, что задержанный боец подтвердил факты проведения целенаправленных огневых провокаций со стороны ВСУ с целью вызвать ответный огонь и обвинить ЛНР в нарушении перемирия. Марочко также добавил, что "из показаний задержанного становится ясно, что ни украинские политики, ни вооруженные формирования не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе".

С начала силовой операции в Донбассе более 33 тыс. военнослужащих украинской армии самовольно оставили части или дезертировали, в розыске также числится свыше 15 тыс. единиц оружия, похищенного у военных.