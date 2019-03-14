Тимошенко заявила послу ЕС о масштабной фальсификации выборов командой Порошенко

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе переговоров с главой представительства Европейского союза на Украине Югом Мингарелли заявила о масштабной фальсификации предстоящих выборов командой действующего украинского лидера Петра Порошенко.

"Сегодня встретилась с главой представительства Европейского союза на Украине Югом Мингарелли. Сообщила послу о ходе президентской кампании, а в первую очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко", - говорится в сообщении на странице Тимошенко в Facebook. Тимошенко подчеркнула, что то, что сейчас происходит с выборами, "несовместимо с демократией".

В свою очередь Мингарелли подчеркнул, что выборы на Украине "должны быть честными, свободными и происходить в соответствии с мировыми демократическими стандартами".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.