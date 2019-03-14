Грузия экстренно оповестила зарубежных партнеров о гибели своего гражданина в Абхазии

ТАСС, 14 марта. МИД Грузии экстренно проинформировал международные организации об инциденте в Гальском районе Абхазии, во время которого скончался гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Все наши посольства проинформированы и им дана инструкция незамедлительно оповестить об этом факте [гибели Кварацхелия] наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани.

По словам министра, МИД страны уже проинформировал о случившемся спецпредставителей ЕС и ООН, а также сопредседателей Женевских переговоров. Как отметил министр, после получения официального заключения экспертизы тела Кварацхелия, МИД Грузии "максимально задействует все имеющиеся международные рычаги". Залкалиани подчеркнул, что в пятницу он намерен встретиться со специальным представителем ЕС в Грузии, который сейчас находится в Абхазии и знакомиться с деталями происшедшего. Министр также заявил о необходимости задействования механизма по предотвращению инцидентов в Гальском районе.

По данным пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Кварацхелия несколько дней назад незаконно пересек абхазо-грузинскую, после чего был доставлен в подразделение ведомства. Находясь один в служебном помещении, по информации пограничного управления ФСБ РФ, Кварацхелия совершил суицид.

13 марта тело Кварацхелия было передано грузинской стороне, на следующий день для судебно-криминалистической экспертизы оно было доставлено в Тбилиси, а после процедуры передано родственникам, которые отвезли его в город Сенаки (запад Грузии) для захоронения.