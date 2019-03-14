Медведчук предупредил, что Украина может не пережить третьего "майдана"

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук предупредил об опасности для Украины нового масштабного взрыва уличных протестов.

"Третий "майдан" - это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны", - заявил политик в четверг во время рабочего совещания актива партии.

При этом Медведчук не исключил вероятность такого хода событий. "Мы помним историю первого "майдана" (в 2005 году), обстоятельства и основания для проведения второго "майдана" (в 2014 году). Сейчас, когда говорят и есть подозрения и обоснования считать, что выборы могут быть сфальсифицированы, что на выборах подкупают, все возможно", - сказал политик в комментарии каналу "112 Украина".

В этих условиях Медведчук призвал власть честно вести избирательную кампанию по выборам президента, которые состоятся 31 марта. "Какие-нибудь акции с применением насилия могут привести к тому, что страна вообще перестанет существовать. Власти надо успокоиться и попытаться демократическим, честным путем победить", - отметил он.

Ранее кандидат в президенты, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко также призвал власти не мешать народу сделать свой выбор. "Если будет хоть намек на манипуляцию или фальсификации, учитывая состояние нашего общества, может быть непредсказуемый сценарий", - предупредил политик.

Он отметил манипуляции и массовый подкуп избирателей со стороны власти. "Нас ["Оппозиционную платформу - За жизнь"] никто не обвиняет, потому что мы этим не занимаемся, мы действительно считаем, что ответственный политик должен провести выборы честно", - сказал Бойко.

Подкуп избирателей за бюджетные деньги

В преддверии выборов на Украине все чаще появляются сообщения и публикации об использовании кандидатами в президенты неправомерных методов агитации и различных способов подкупа избирателей.

В минувший понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил в подкупе избирателей штаб действующего главы государства Петра Порошенко. По его словам, для реализации этого штаб Порошенко использует административный ресурс и средства бюджета. Как утверждает министр, под эту схему в бюджетную программу "Забота" выделено до 1,5 млрд гривен ($55 млн). "Помощь" должна охватить от 700 тысяч до 6 млн человек.

По мнению журналистов, только использование этого приема может дать Порошенко дополнительно 7-10% голосов из расчета, что явка на выборах составит 60%, и поможет выйти во второй тур.

Глава МВД также сообщил, что полиция ведет проверку по сообщениям о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты, среди которых лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и кандидат от партии "Основа" Сергей Тарута.