Проверки на предприятиях оборонпрома на Украине выявили крупные финансовые нарушения

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Украины инициировало масштабную инвентаризацию предприятий оборонной промышленности, выявлены недостатки на сумму около двух миллионов долларов. Об этом говорится в докладе минобороны, представленном в четверг на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады, которая расследует факты краж в оборонной промышленности.

"По решению министра обороны осуществляется инвентаризация избыточного имущества, переданного оборонным предприятиям. Около 48 млн гривен уже выявлены недостатки", - указывается в документе.

Как пояснил на заседании глава ВСК Иван Винник, после распада СССР на балансе вооруженных сил страны остались склады для хранения запчастей и другое военное имущество. Между тем, остается неясным, как именно распоряжались этим имуществом, как оно передавалось оборонным предприятиям.

По данным минобороны, некоторое имущество действительно было передано компаниям, которые в настоящее время входят в государственный концерн "Укроборонпром", однако его дальнейшая судьба пока остается неизвестной, и в этой связи было инициирована инвентаризация. В ответ на это Винник заявил, что обнародованных на заседании фактов уже достаточно для открытия нового уголовного дела, несмотря на то, что проверка еще продолжается.

Со своей стороны представитель Государственного бюро расследований сообщил, что в его ведомство не поступали пока материалы инвентаризации.

Скандал в "Укроборонпроме"

Скандал вокруг "Укроборонпрома" произошел за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти, как с украинских военных складов, так и якобы и из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

Украинские журналисты обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с госпредприятием "Укроборонпром". Расследование основано на переписке, которую предоставил редакции анонимный источник в 2018 году.

По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" (которая сотрудничала с компаниями оборонного сектора), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ. "В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах и, скорее всего, за деньги", - утверждают журналисты.

Коррупционную составляющую этой истории должно было расследовать НАБУ. В 2016 году бюро внесло в перечень фиктивных фирм несколько компаний, среди которых оказалась "Оптимумспецдеталь", однако, отмечают журналисты, вскоре компания исчезла из этого перечня.