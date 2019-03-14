СМИ: расследование спецпрокурора Мюллера завершено

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Проводимое спецпрокурором Мюллером расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года завершено. С таким утверждением выступило в четверг Общественное радио США (NPR).

Она делает этот вывод на основании того, что команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. О его переходе на новую работу в Нью-Йорке сообщили радиостанции источники в минюсте США. "Его уход является верным признаком того, что Мюллер и его команда завершили работу", - считает радиостанция.

Кроме того, указывает NPR, недавно команду Мюллера покинул агент ФБР Дэвид Арчи, который с 4 марта перешел на работу в Ричмонде.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких- либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.