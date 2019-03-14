Полиция отпустила всех задержанных в ходе беспорядков в центре Еревана

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Все 16 задержанных в четверг в ходе стычек с полицией в центре Еревана освобождены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Армении.

"Все задержанные уже на свободе. У нас было 16 задержанных, составлен протокол об административных правонарушениях", - уточнили в пресс-службе.

Полицейский и демонстрант, госпитализированные ранее вследствие инцидента, получили амбулаторную помощь и были выписаны, сообщили ТАСС в Университетской клинике №1.

В четверг утром в центре Еревана произошла стычка между сотрудниками правопорядка и работниками кафе после того, как представители мэрии попытались возобновить демонтаж бизнес-объектов. Полицейские задержали 16 демонстрантов, которые перекрыли в Ереване центральной проспект Маштоца.

В начале января мэрия Еревана приняла решение о сносе нескольких кафе вокруг здания Оперного театра, которые не имели разрешения на работу. 13 марта сотрудники мэрии попытались начать демонтаж этих кафе, однако из-за активного сопротивления их владельцев и сотрудников, временно отказались от подобных действий.