Reuters: Нидерланды готовы одобрить отсрочку Brexit, если будет ясна ее цель

ГААГА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Нидерландов готово одобрить отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза, если будет понятно, для чего она дается. Об этом заявил в четверг глава МИД королевства Стеф Блок.

"Нидерланды готовы к сотрудничеству по вопросу продления [крайнего срока выхода Соединенного Королевства из сообщества], - сказал министр, чьи слова приводит агентство Reuters. - Однако крайне важно, чтобы Лондон прояснил, для чего планируется использовать эту отсрочку".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с Брюсселем об условиях Brexit до 20 марта. Британские законодатели ранее уже дважды отвергали проект сделки с ЕС - в январе этого года и во время голосования во вторник, причем оба раза с большой разницей - в 230 и 149 голосов, соответственно. Однако Мэй призвала парламент еще раз рассмотреть сделку и принять ее, заявив, что только в этом случае дата выхода из ЕС, сейчас назначенная на 29 марта, может быть отложена.