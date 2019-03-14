Telegraph: британский кабмин выступит против всех поправок к предложению о переносе Brexit

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании выступит против всех четырех поправок к правительственному предложению о переносе даты Brexit. Об этом в четверг сообщил главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, представляющий правящую Консервативную партию, информирует газета The Daily Telegraph.

"Правительство выступит против всех выбранных [спикером парламента] поправок. Мы проголосуем против. Если в основное предложение будут внесены одна или все поправки, то мы проголосуем против него", - сказал он.

Пресс-служба Палаты общин сообщила в четверг, что ее спикер Джон Беркоу отобрал четыре поправки к правительственному предложению о переносе даты Brexit. В частности, депутатам будет предложено высказать свое мнение относительно перспективы отсрочки Brexit для проведения нового референдума. Еще одна поправка направлена на то, чтобы помешать премьер-министру Терезе Мэй провести третье голосование по достигнутому ею соглашению об условиях Brexit, которое уже было отклонено дважды.

Депутаты Палаты общин после 17:00 местного времени (20:00 мск) проголосуют по поправкам и предложению правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В соответствии с ним, британское правительство планирует направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit на 30 июня, при условии что Палата общин сможет одобрить соглашение об условиях Brexit до 20 марта. Такой шаг должен позволить британскому парламенту принять все необходимые законы для вступления сделки в силу.