Пентагон обвинил Россию в "агрессивной модернизации своих вооруженных сил"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США утверждает, что Россия занимается "агрессивной модернизацией своих вооруженных сил". Об этом говорится в опубликованном в четверг тексте письменного выступления и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях по бюджету Пентагона.

"Несмотря на экономические трудности и объем своей экономики, который меньше [аналогичного показателя] штата Техас, Россия стремится вернуть себе статус великой державы. Хотя она и не достигла этой цели, Россия успешно разыгрывает слабую стратегическую карту, агрессивно модернизируя свои вооруженные силы", - утверждается в документе.

Кроме того, полагает Шанахан, РФ "проецирует военную мощь за пределы своих границ", "запугивает соседей, в том числе использует ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов" и "подрывает суверенные демократические процессы в других странах". И.о. главы Пентагона назвал "наиболее насущной "центральной проблемой" министерства обороны размывание конкурентного преимущества США применительно к Китаю и России". По его версии, "Россия агрессивно разрабатывает и модернизирует комплекс стратегических и нестратегических ядерных вооружений".

"Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем", - сказал Шанахан.

В ведомстве также предполагают, что одна из российских гиперзвуковых систем может быть принята на вооружение до конца года.

"Президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года о разработке шести новых стратегических оружейных систем, пять из которых способны нести ядерные боезаряды, включая гиперзвуковые системы, способные маневрировать со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и призванные преодолевать американские средства противоракетной обороны", - говорится в заявлении Пентагона.

"Одна из этих гиперзвуковых систем, как ожидается, будет принята на вооружение в нынешнем году", - отмечает Шанахан.

Комплекс современных нестратегических вооружений

Россия разрабатывает большой комплекс современных нестратегических вооружений, заявил представитель оборонного ведомства США.