ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР остаются "насущной проблемой" для Пентагона, не став называть их угрозой в своей речи.

"Ядерное оружие и ракеты Северной Кореи остаются насущной проблемой [для Пентагона]", - отметил он, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса на слушаниях по бюджету министерства обороны. Он также подчеркнул, что США "сдерживают агрессию Северной Кореи" вместе со своими союзниками в регионе.

Шанахан не стал называть КНДР угрозой в своей речи в отличие от других должностных лиц, выступавших ранее в Конгрессе. Однако в своем письменном выступлении он называет Пхеньян вместе с Тегераном "региональными угрозами". "Мы также продолжаем проявлять бдительность в отношении региональных угроз, подобных тем, которые исходят от иранского и северокорейского режимов", - говорится в документе. И.о. министра обороны не произнес эту фразу.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.