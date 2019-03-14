Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую опубликовать доклад Мюллера

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг приняла резолюцию, которая призывает опубликовать итоги расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы - 2016 спецпрокурора Роберта Мюллера, когда его команда закончит работу. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

За резолюцию, носящую рекомендательный характер, проголосовало подавляющее большинство конгрессменов. Таким образом, законодатели выразили опасение, что результаты расследования могут быть не предоставлены Конгрессу или опубликованы в свободном доступе.

Как отмечает газета The Washington Post, демократам в нижней палате было важно принять эту резолюцию, так как министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр во время слушаний по назначению на эту должность отказался обещать опубликовать полный отчет. Газета также отмечает, что некоторые представители Республиканской партии назвали принятие резолюции "пустой тратой времени".

Спецпрокурор Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее Общественное радио США сообщило, что расследование в скором времени будет завершено, так как ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, покидает команду.